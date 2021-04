Le conseil communal de Beloeil a approuvé à l’unanimité les travaux de remplacement de la toiture du bâtiment d’accueil de l’archéosite d’Aubechies, un marché de travaux estimé à 98 616,21 € TVAC.

"C’est une toiture qui mérite une intervention aussi vite que possible, a assuré Marcel André (PS), échevin des travaux. Elle date d’au moins 30 ans et est constituée de tuiles en bois. Ici, on va placer des tuiles non pas naturelles mais en imitation et ce sera très beau. Les zingueries seront refaites également."

Au-delà de cet investissement, le bourgmestre, Luc Vansaingèle (PS), a eu un petit mot pour l’équipe de l’archéosite. "Elle se bat pour améliorer ses infrastructures et doit aussi faire face en ce moment à une crise importante. On espère qu’elle pourra relever les défis et qu’on reviendra vite à une situation normale."