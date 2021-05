Comme d’autres institutions, le home André Livémont, qui accueille 53 résidents adultes handicapés mentaux, a dû revoir sa manière de fonctionner depuis une bonne année en raison de la crise sanitaire.

"En interne, les activités reprennent petit à petit, indique Philippe Dellettre, le directeur. La vaccination suit son cours. Presque tout le monde est vacciné aujourd’hui."

Il faut préciser qu’au home André Livémont, tous les résidents ont été malades. "Certains ont dû être placés sous oxygène. Nous avons perdu un résident, Patrick, suite au Covid, poursuit le directeur. C’était une figure du carnaval de Basècles. Il avait les pins de tous les groupes. Un personnage attachant."

Le site avait été épargné lors de la première vague. Pas par la deuxième, malheureusement. Dès lors, il a fallu s’adapter et travailler autrement.

"Je dois tirer un coup de chapeau aux résidents mais également à l’ensemble du personnel. A un moment, nous avons modifié le rythme de travail et adapté les horaires afin d’éviter les interactions. Nous avons fait un cluster dans la salle de sport, un peu à la manière d’un camp. Il y a eu des moments parfois pénibles, mais les éducateurs ont vraiment joué le jeu pour continuer à encadrer de manière optimale les résidents, assure Philippe Dellettre. Ils venaient durant quatre jours et quatre nuits. Pour le reste, nous avons aussi misé sur le télétravail quand c’était possible. Notre personnel a été touché par le virus sans toutefois développer trop de symptômes. J’ai moi-même fait le Covid et j’ai juste ressenti un état grippal."

Evidemment, le retour des résidents dans leur famille a été impacté également. "Je pense à un résident qui n’a plus vu ses proches depuis 15 mois."

Un système de communication via Skype a été mis en place. "Nous commençons à autoriser à nouveau les retours, mais soit pour une très courte période, soit pour une très longue, avec les mesures sanitaires et les tests de rigueur."

Afin de rendre le quotidien des résidents le plus normal possible, des animations se sont poursuivies malgré tout durant cette crise sanitaire. "Pendant la première vague, nous avions organisé un festival musical dehors. Nous avons tenté de maintenir un maximum d’activités en extérieur, comme des compétitions de tricycle ou des jeux de piste. Désormais, après avoir été stoppés, les ateliers ont repris. Quant aux séjours de vacances, ils ont été mis en stand-by mais vont reprendre petit à petit, avec un groupe qui partira en juin dans les Ardennes. Nous continuons bien entendu à respecter les mesures sanitaires et nous avons demandé au personnel de garder le masque. Pour les résidents, respecter les gestes barrières n’était pas vraiment possible."

A l’heure de dresser le bilan, Philippe Dellettre se veut philosophe. "De manière générale, je pense qu’il ne sert à rien de s’apitoyer sur son sort, de réclamer des moyens et encore des moyens. Le plus important, c’est la mobilisation des équipes et nous avons pu compter sur l’investissement des membres du personnel. Durant la première vague, nous avons été peu impactés. Mais la deuxième nous a beaucoup touchés. Globalement, on ne s’en tire pas trop mal, mais nous espérons comme tout le monde que cette période sera vite derrière nous."

L’art au home

Depuis quelques jours et jusqu’à ce dimanche 16 mai, le home accueille aussi une partie de l’exposition Reflets de société initiée par le foyer culturel de Beloeil. "Oui, dans notre cour intérieure. C’est pour nous un acte citoyen et artistique, fait remarquer Philippe Dellettre. Les œuvres sont visibles librement durant la journée, du lever au coucher de soleil, en quelque sorte."