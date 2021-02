Malgré un contexte très difficile dû à l’absence de fréquentation durant de longues semaines, l’archéosite d’Aubechies tente de garder le cap et annonce ainsi qu’en raison de l'engouement rencontré durant la semaine de carnaval, qui marquait la réouverture du site, les portes continueront à être ouvertes et ce du lundi au vendredi de 9h à 17h et le dimanche et jours fériés de 14h à 18h. L’archéosite ne sera pas accessible le samedi.

Le parcours d'énigmes à destination des familles est maintenu tandis que les artisans seront là pour montrer leur savoir-faire le dimanche.

Réservation obligatoire via https://forms.gle/GyeoNfsMG4kiswhR7 et infos au 069/67 11 16 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.