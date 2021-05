Un revêtement métallique couvre une partie de l’église d’Aubechies depuis quelques années déjà, ce qui a amené Benoît Delplanque, conseiller communal Pour l’avenir, à demander où en était ce dossier.

"J’ai régulièrement le bonheur de me rendre dans cette petite perle de notre entité, un des plus beaux villages de Wallonie. J’y suis très attaché. Hélas, mon plaisir est à chaque fois légèrement terni lorsque je constate que la toiture de sa belle église romane du 11e siècle, par ailleurs monument classé, est affublée d’une couverture soi-disant provisoire. Les premières démarches relatives à ce marché public de travaux datent de 2017 et quatre ans plus tard, ce marché n’est toujours pas attribué. Je n’ignore pas à quel point les procédures de marchés publics sont complexes et leur déroulement parsemé d’embûches. Il semble en l’occurrence que ce soit un problème d’agréation de l’entreprise soumissionnaire qui empêche l’attribution du marché. Vous savez tout comme moi à quel point la préservation de ce patrimoine d’exception est essentielle pour la qualité de vie et le développement touristique de notre entité. Aussi, puis-je vous demander où en est actuellement ce dossier ?"

Marcel André (PS), échevin en charge du sujet, n’a pas caché les problèmes administratifs qui se posent. "Et ce depuis 2018. Une société française était pressentie pour obtenir le marché, sauf qu’elle n’a pas reçu l’agrément du SPF Economie alors qu’en France, elle possède des agréments d’ordre supérieur à celui-ci. Dès lors, elle a décidé de jeter le gant. Elle ne souhaite pas commencer les travaux. L’auteur de projet va étudier la question et proposera de se tourner vers une autre firme spécialisée."