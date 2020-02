Nouvelle étape ce samedi 15 février dans le cadre des festivités préfigurant la 40e édition du carnaval de Basècles avec le bal des enfants l’après-midi suivi de la soirée soumonces, le tout au centre culturel de Quevaucamps. Une occasion supplémentaire pour petits et grands de faire la fête.

La Province de Hainaut donne un beau coup de pouce. Ainsi, les élèves de l’institut provincial d’Ath et le Service provincial de la jeunesse (SPJ) proposeront coiffures et grimages dès 14 h 30. Ensuite, à partir de 15 heures, les élèves de la section animateur de l’IESPP de Tournai, toujours avec le SPJ, assureront des animations. Les enfants assisteront à un spectacle de clown et de magie avec aussi une succession de tableaux magiques. Un bal costumé avec animation musicale débutera à 16 h 30 pour une heure de folie. L’entrée est totalement gratuite pour le carnaval des enfants.

Récompenses

Après une courte pause, la soirée soumonces prendra son envol à partir de 20 heures. Là, les représentants des différentes sociétés carnavalesques et les gens de l’extérieur peuvent se déguiser librement. "Plusieurs prix récompenseront les meilleurs déguisements ainsi que les chorégraphies", précise Luc Van der Stichelen, président du carnaval.

Des navettes gratuites sont prévues au départ de la place de Basècles.