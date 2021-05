Dans le cadre du lancement du topoguide, une collaboration entre les offices du tourisme de Beloeil, Chièvres et Bernissart, préparez-vous pour une balade cyclotouriste le long du canal Ath-Blatonce dimanche 30 mai.

L’eau, colonne vertébrale qui relie Chièvres, Beloeil et Bernissart, forme avec ses canaux un tableau apaisant, entrecoupé de massifs forestiers et de prairies bocagères.

À l’occasion donc du lancement du topoguide Vallée de la Dendre, les offices du tourisme de Beloeil, Bernissart et Chièvres s’associent afin de proposer une grande balade à vélo. Ce dimanche, les organisateurs invitent les cyclotouristes à enfourcher leur bicyclette et à partir à la découverte de paysages façonnés par l’homme et où la nature a repris ses droits.

"Le circuit fait 37 km le long du canal Ath-Blaton avec des haltes possibles au musée de la Vie rurale de Huissignies, au parc du château de Beloeil et au musée de l’iguanodon de Bernissart, souligne Carmelina Ricotta, en charge de la communication à l’office de tourisme de Beloeil. Les tarifs d’entrée habituels seront d’application pour ces trois sites. Si la longueur du parcours semble trop ambitieuse pour certains participants, il sera possible de réduire le parcours à 20 km. Les départs sont envisageables sur les trois territoires. L’occasion de découvrir leurs multiples facettes. Selon votre choix, les itinéraires seront disponibles en ligne sur les réseaux sociaux, sites web et auprès des offices de tourisme concernés."

Via l’outil en ligne Openrunner, les participants auront la possibilité de scanner le QR code du parcours afin de le télécharger ou de l’ouvrir via la plateforme.

Infos auprès des offices du tourisme de Beloeil (069 68 95 16), Chièvres (068 64 59 61) et Bernissart (069 76 66 13).