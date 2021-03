La commune annonce une bonne nouvelle : le subside pour le projet de réaménagement de la Place de Basècles est officialisé !

"Un subside fort attendu d’un montant précis de 692 479,82 € a été accordé par la Wallonie pour le projet définitif du réaménagement de la place de Basècles, signale la commune. Ce dossier, dans le cadre du plan communal de développement rural, a pour objectif de réhabiliter le centre de Basècles en y incluant la place, le parking du site de la Porte à Camp près des infrastructures sportives et la liaison piétonne faisant la jonction entre les deux lieux pour laquelle la commune de Beloeil avait déjà réalisé certains travaux. A terme, ce nouveau cœur de village permettra notamment d’accueillir sur l’ilot central de la place le marché hebdomadaire et les activités festives de la vie locale. En coulisses, on s’affaire aux préparatifs du futur chantier en mettant un point d’honneur au respect du calendrier des travaux et à l’accès de la population à l’ensemble des services publics se trouvant dans la zone."

Ces dernières années, le sujet est revenu à de nombreuses reprises sur la table du conseil communal. En juillet 2020, une présentation de l’aménagement de la place de Basècles avait été effectuée devant les conseillers communaux par Pierre Lorand, du bureau Agora, auteur de projet. Il avait notamment indiqué que le nombre de places de parking, 119 actuellement, allait rester identique.

"Dans le projet, on en dénombre 76 sur les parties extérieures de la place tandis que dans la partie centrale, qui pourra accueillir le marché, on peut en disposer de 43 supplémentaires quand une grosse activité est organisée, avait ainsi assuré l’auteur de projet. Au total, on reste donc à 119, sans compter que la finalisation du parking de la Porte à Camp fait partie du projet et que sa capacité devrait toujours graviter autour des 67 places."

En plus de la réorganisation de la circulation et du stationnement, le projet global comprend aussi la réfection du réseau d’égouttage et le renouvellement de l’éclairage. La place de Basècles sera particulièrement arborée en son centre tandis que des îlots de verdure sont également prévus.

Pierre Lorand avait aussi rappelé que durant l’étude du projet, la commune avait elle-même réalisé des travaux pour assurer la liaison entre la place et la Porte à Camp en abattant le fameux mur séparant les deux sites.