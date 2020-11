Décidément, le calvaire Lapouille n’en finit plus de faire l’actualité. L’édifice est situé le long du chemin n°27 qui fait l’objet d’un projet d’aménagement en vertu d’une convention entre la commune et Ideta visant à refaire ce tronçon de 1200 mètres environ reliant le fond de la rue du Carme à Basècles aux abords du port de plaisance de Péruwelz. Plusieurs riverains se sont d’ailleurs exprimés pour demander que cet aménagement ne soit pas réalisé en béton.

L’endroit est donc bien connu des promeneurs mais l’édifice, fondé en 1800, reçoit également des pèlerins qui viennent s’y recueillir ou déposer un vêtement en espérant éloigner des enfants mais aussi des adultes les maladies ou les troubles liés par exemple à l’insomnie.

Au fil du temps et des générations, le calvaire Lapouille a été entretenu par de bonnes âmes et la transmission de la clé s’est réalisée entre membres d’une même famille ou entre connaissances.

Aujourd’hui, c’est Lise Amorison qui possède les clés. La Basécloise, par ailleurs conseillère communale, a décidé avec son frère Luc de ne pas laisser l’édifice en mauvais état. Il était temps d’intervenir et elle a fait appel à Stéphane Coduti, un ami de Basècles, pour restaurer le calvaire Lapouille. Avec un résultat qui fera plaisir à tous les amoureux de la nature et du patrimoine.

"Je connais cette chapelle depuis l’enfance, souligne Stéphane Coduti, indépendant dans le secteur du bâtiment. Elle a une belle histoire, mais l’édifice était en ruines. Il y a quelques années, j’étais déjà intervenu sur la toiture. J’ai été sollicité par Lise Amorison, qui m’a signalé que l’édifice ne passerait pas l’hiver si on ne faisait pas quelque chose. Il fallait reconsolider les combles. Au niveau du plafonnage, tout était tombé. Une bonne partie des murs était touchée. J’ai dû tout décaper puis sabler. Il était nécessaire aussi de recimenter. Au total, j’ai mis plus de 600 kilos de cimentage. J’ai aussi repeint, notamment derrière le Christ pour donner un effet de ciel tandis que j’ai placé une croix en acier sur les deux colonnes latérales. J’ai aussi gravé une pierre du nom du calvaire avec sa date de création, à savoir 1800 donc, pour remplacer la petite plaque en plastique. C’est beaucoup plus beau."

Au total, Stéphane Coduti aura passé plus de 80 heures sur place, pour le simple plaisir de voir le calvaire Lapouille renaître. "Ça me tenait vraiment à cœur. Pareil pour Lise et Luc. Nous avons tout refait à nos frais, juste pour prendre soin de notre patrimoine. C’est important pour nous. Cet endroit fait partie de notre histoire, de nos racines. Des éléments que nous voulons transmettre à nos enfants. Il est connu des pèlerins et des promeneurs. L’idéal, ce serait qu’un groupe de travail puisse se former autour de ce petit patrimoine local auquel nous tenons tant."