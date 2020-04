Jean-François Taquet, entrepreneur, a lancé une plateforme via ses contacts en Chine.

Entrepreneur à Basècles, spécialisé dans l’électrique et l’électronique, Jean-François Taquet a lancé il y a peu une plateforme de dons pour du matériel pour les hôpitaux.

"J’ai déjà effectué des importations et je possède des contacts en Chine. Je sais donc de ce fait recevoir des masques FFP2 via un fournisseur chinois au prix de 2,5€, indique Jean-François. L'argent collecté servira à acheter des masques FFP2 et à les livrer aux hôpitaux qui en ont fortement besoin. Des cartons de 1000 masques seront envoyés en fonction des dons par tranche d'achat de 2500 €."



Jean-François souhaite aussi rassurer les donateurs. "Notre société est officielle. Elle est située à Basècles et nous avons un numéro de TVA et une vraie adresse. Tout le monde peut vérifier. J'ai actuellement des contacts avec des hôpitaux mais aussi avec des homes et des infirmiers. Les dons sont pris en compte à partir de 5 €."

Rendez-vous sur sur www.masqueffp2.be/don ou sur la page Facebook de Jean-François Taquet.

Par ailleurs, sur sa page Facebook justement, Jean-François Taquet a aussi posté une vidéo dans laquelle il explique comment fabriquer facilement un masque de protection facial pour les hôpitaux. Toujours utile, surtout en ce moment.