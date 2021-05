La crise sanitaire n’a pas empêché la brasserie des Carrières de poursuivre son développement, comme en témoignent les projets sortis de terre récemment. Néanmoins, Julien Slabbinck, un des fondateurs de la brasserie, ne nie pas l’impact sur les activités.

"La brasserie a été impactée dans le sens où nous travaillons beaucoup avec le local, autrement dit la Belgique et le nord de la France, concernant l’Horeca et l’événementiel. On peut constater une chute du chiffre d’affaires de l’ordre de 55%. Même s’il a fallu mettre du personnel en chômage économique, l’ambition a toujours été de garder l’ensemble de l’équipe."

Difficile, vu le contexte actuel, d’envisager des perspectives à long terme. Mais pas question non plus pour les responsables de la brasserie de se croiser les bras et d’attendre, comme on dit, que ça passe.

Ainsi, en novembre dernier, un gin houblonné tout à fait original a vu le jour. Plus récemment, afin de répondre à une demande, la brasserie des Carrières a aussi mis en route la Diôle rosée en bouteille. "Nous avons eu le temps de réfléchir à la question afin de trouver une solution technique pour pouvoir l’adapter en bouteille, indique Julien Slabbinck. Nous essayons d’être toujours plus performants et cette crise n’a pas ralenti nos idées. Nous n’avons pas attendu le train."

Gin rosé

Ce samedi 8 mai, journée qui marquera la réouverture des terrasses, la brasserie va sortir un nouveau produit : le gin rosé !

"Un gin fruité et un peu plus festif à base de Diôle rosée, avec des fleurs d’hibiscus qui vont aussi apporter une coloration ainsi que des baies de goji, réputées pour leurs bienfaits pour la santé", détaille Julien.

Dans sa volonté d’être autonome au maximum, la brasserie des Carrières a aussi installé un jardin avec l’objectif de pouvoir cultiver des légumes qui seront utilisés pour la taverne. "Et trois ruches vont nous permettre de collecter du miel. Nous collaborons avec une école à ce niveau", fait remarquer Julien.

A quelques centaines de mettre de la brasserie, un champ de houblon a été aménagé il y a quelques années déjà et la production répond à…110% aux besoins de la brasserie. "Le houblon se conserve trois ans. Nous sommes parés", signale encore Julien.

Dans les mois à venir, de nouveaux produits devraient encore faire leur apparition afin d’élargir la gamme.

La météo, facteur capital

En ce qui concerne la taverne Diôle qui jouxte les locaux de la brasserie, la réouverture de ce samedi 8 mai est attendue avec impatience. La taverne peut tabler sur une terrasse de 130 places ! Il y a déjà beaucoup de demandes.

"Bien entendu, le facteur météo sera important à…300%, assure Claire Degouys, employée à la taverne. D’ailleurs, nous adapterons nos produits en fonction du temps. S’il fait beau, on axera plus sur les boissons rafraichissantes et les glaces. De manière générale, les gens se montrent compréhensifs. Ils seront là pour nous, c’est l’essentiel. Nous avons eu de nombreux contacts téléphoniques très positifs, avec des échanges que nous n’avions peut-être pas auparavant. Nous essaierons d’être le plus clair possible dans notre communication. Le lundi, ce sera fermé mais tous les autres jours, nous ouvrirons non stop de 11 h à 22 h avec des réservations possibles jusqu’à 20h. Il y aura des happy hours pour dynamiser un peu le tout. On placera aussi un château gonflable et on envisage une crêpe-party. On s’adaptera au jour le jour. S’il pleut, on fermera. Mais j’irai mettre des œufs à…Sainte Claire."

L’heure est à l’optimisme. La réouverture aura une réelle signification. "Quand nous avons fermé en octobre, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps, précise Claire Degouys. On a pris un véritable coup de poing. Alors, rouvrir crée de l’enthousiasme. On va enfin passer à autre chose. On veut exploiter le potentiel de notre terrasse. Il n’y a pas eu d’hésitation à ce sujet quand la réouverture a été annoncée comme autorisée le 8 mai."

Infos via la page Facebook Diôle - Brasserie des Carrières et au 069/84 49 99.