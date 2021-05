A travers un courrier, les responsables de l’école Saint-François de Basècles, à savoir la présidente du PO, Carine Verdonck et la directrice, Lise Amorison, ont indiqué que l’école doit être fermée à partir de ce jeudi 20 mai et jusqu’au vendredi 28 mai inclus.

"Suite à l’absence de nombreux enseignants en maladie, positifs au Covid-19 et en quarantaine, et qui ne savent malheureusement pas être remplacés vu la situation de pénurie, nous ne savons plus organiser convenablement la poursuite des cours et l’encadrement des enfants."

Il s’agit d’un cas de force majeure conformément au Code de l’enseignement. Les cours sont donc suspendus et l’école sera fermée. La reprise des cours est programmée pour le lundi 31 mai.