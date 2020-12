Il aura donc fallu toute la nuit ou presque aux hommes du feu pour maîtriser totalement l’incendie qui s’était déclaré mardi soir vers 20 h 30 dans un entrepôt situé sur le site des anciennes usines Battaille, à la sortie de Basècles.

"Nous sommes rentrés vers 7 h ce mercredi matin, indique le lieutenant José Recuero. L’incendie a été maîtrisé complètement et ne s’est heureusement pas propagé aux deux hangars proches qui eux contenaient de l’engrais contrairement au double hangar qui a été touché. Dans le bâtiment impacté, il y avait notamment plusieurs véhicules, des meubles et des matières plastiques. Il n’y a pas eu d’explosion. Ce qu’on pouvait parfois entendre, c’est un pneu de voiture qui éclatait sous l’effet de la chaleur. Nous avons sécurisé les autres bâtiments tout de suite afin de pouvoir ensuite travailler tranquillement sur l’entrepôt touché."

L’incendie trouve son origine au niveau d’un groupe électrogène ou plutôt d’une manipulation visant à l’alimenter. "Visiblement, c’est une manipulation d’essence qui a mal tourné au moment où la personne a voulu mettre en route le groupe, confirme José Recuero. D’ailleurs, cette personne a été brûlée aux deux mains. Pour le reste, il n’y a pas eu de victimes."

Les pompiers de Basècles, Beloeil, Péruwelz, Bernissart et Leuze sont intervenus.

Quelques riverains ont suivi les opérations depuis la route nationale tandis que l’incendie avait lieu à une petite cinquantaine de mètres à l’intérieur du site.

"Le vent était au sud et dès lors, les fumées ont pris la direction des prairies et du Ravel, vers l’arrière du site. Il n’y a pas eu beaucoup de riverains impactés", souligne le bourgmestre, Luc Vansaingèle, descendu lui aussi sur place.

Patrick Van de Ginste, patron de Basècles Logistique, entreprise présente depuis une dizaine d’années sur le site, était arrivé très vite sur les lieux. "Le bâtiment incendié n’est pas le nôtre. Il s’agit d’un entrepôt annexe à nos installations et qui ne contient pas d’engrais. Néanmoins, j’ai été prévenu directement, de même que les services de secours, par le système d’alarme composé de sondes. Elles peuvent détecter une différence de température entre les installations et c’est ce qui s’est passé. J’étais rentré chez moi vers 18 h et je suis donc revenu tout de suite sur place dès que l’alarme a donné le signal."

Quoi qu’il en soit, cet incendie qui a touché un ancien fleuron industriel de Basècles a créé un certain émoi dans le village et aux alentours.