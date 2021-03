Anne et Jean-Vincent Degand rejoignent l’enseigne française Delbard.

Le secteur de la jardinerie vit, comme beaucoup d’autres, au rythme d’une pandémie qui, de près ou de loin, aura eu un impact sur les professionnels du domaine. Pour ces derniers, il faut sans cesse se réinventer, maintenir le cap et également savoir saisir une opportunité quand elle se présente.

C’est dans cette optique qu’à partir de ce week-end, Anne et Jean-Vincent Degand vont officiellement changer de tête…ou plutôt d’enseigne. Leur jardinerie située rue des Préaux à Basècles va passer sous le blason d’un grand groupe français, Delbard, déjà implanté à une cinquantaine d’endroits dans l’Hexagone.

"Le groupe est installé aussi en Wallonie, plus précisément à Ath via Floragri, mais également à Frameries, Carnières, Nivelles et Beaumont. L’union fait la force, indique Jean-Vincent Degand. Les contacts remontent à deux ou trois ans déjà, quand ce groupe est venu vers nous pour nous demander de rejoindre l’enseigne afin d’être moins seuls face aux concurrents."