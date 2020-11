Le chemin n°27 qui relie le canal Nimy-Blaton à hauteur de Péruwelz à la rue du Carme, située au fond du village de Basècles, va faire l’objet d’un réaménagement au profit des piétons et des cyclistes. Les promeneurs qui l’empruntent connaissent bien cet endroit. Au bord du chemin, au milieu du bois, trône une chapelle, le célèbre calvaire Lapouille.

Dans le cadre de ce projet, le conseil communal de Beloeil a approuvé une convention signée avec Ideta puisqu’il s’agit ici de la mise en œuvre de la fameuse compensation alternative relative à la mobilité liée à la révision du plan de secteur visant à faire sortir de terre le zoning Polaris entre Péruwelz et Basècles.

"Le bourgmestre s’est battu pour obtenir cette compensation en faveur de la mobilité douce sur ce lieu de promenade", a rappelé le premier échevin Michel Dubois (Bel’Elan).

Le chemin n°27 sera aménagé en une piste cyclo-piétonne en béton et de 2m50 de large, entre le canal Nimy-Blaton et la rue du Carme donc, sur une distance de 1 200 mètres. La convention prévoit aussi un renforcement de la signalétique avec marquages au sol entre l'entrée du chemin n°27 et le RAVeL. Selon le planning, les travaux devraient commencer en juin 2021. La procédure d'appels d'offre débute en décembre.

C’est en 2013 déjà que le conseil communal avait marqué son accord sur le principe de cette convention de partenariat avec l’intercommunale.



"L'estimatif actualisé des travaux TVAC est de 294 536 €. La part communale est de 129 628 € et celle d'Ideta de 164 935 €. La part communale représente la partie subsidiée des travaux par le SPW Mobilité et Infrastructure. Ce subside correspond à 75 % de l'estimation initiale de 172 837 € et a été accordé par arrêté ministériel du 10 septembre 2019. Nous assurerons les paiements jusqu'à concurrence du subside", conclut Michel Dubois.