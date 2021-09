Le bourgmestre de Beloeil nous l’avait annoncé il y a peu : le chemin n°27 qui a fait l’objet d’aménagements et qui relie Basècles aux abords du port de plaisance de Péruwelz sera bientôt rouvert aux usagers non motorisés. Il s’agira bien d’une piste cyclo-piétonne qui passera toujours devant le célèbre Calvaire Lapouille. "Ce sera à partir de début octobre, précise le bourgmestre. Et d’ici le 1er octobre, des travaux de consolidation des bas-côtés seront réalisés, de même que la pose de la signalisation adéquate."

Les ouvriers de la firme chargée des aménagements étaient d’ailleurs occupés ce vendredi sur le chantier.

Le bourgmestre a défendu ce dossier depuis le début alors que quelques contradicteurs s’étonnaient d’un aménagement en béton, craignant des répercussions sur l’environnement ambiant. Luc Vansaingèle avait justifié la pose de béton notamment par le fait que ce chemin devenait relativement impraticable par temps de pluie. "Désormais, il sera accessible facilement tout au long de l’année."

Pour rappel, une convention a été passée entre la commune et Ideta pour aménager ce chemin n°27 reliant le fond de la rue du Carme à Basècles aux abords au canal Nimy-Blaton près de Péruwelz et ce dans le cadre des compensations liées à la modification du plan de secteur pour créer le zoning Polaris.