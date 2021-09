Il mesure 1m82 de long sur 58 de large et 23 de haut. Voici le tambour unité qui trône dans l’institut de Benjamin Beguin, alias Les bienfaits du loup argenté, à Basècles. Benjamin est devenu récemment ambassadeur du tambour unité, un accessoire arrivé en droite ligne du Québec et dont peu de structures peuvent se vanter d’en être un représentant officiel. "Il n’y a actuellement que quatre ambassadeurs dans le monde en plus du siège central", assure Benjamin.

C’est en 2012 que Benjamin a commencé à se former. En 2016, il est passé professionnel dans le domaine des énergies et du bien-être. S’il a décidé de baptiser son activité du nom de cet animal qui, à travers l’histoire, a fait l’objet de nombreux fantasmes et de récits, c’est pour une bonne raison. "Au départ, c’est parce que j’aime les loups. Il s’est ensuite avéré que c’est mon totem au niveau du chamanisme. Il n’y a pas de hasard", relève Benjamin.

Forcément, ce tambour unité lui donne la possibilité d’élargir sa palette de services. "Il s’agit du plus grand tambour de soin vibratoire au monde, poursuit Benjamin. Il a été créé en 2018 au Québec. Son nom, unité, c’est parce qu’il réunit le corps et l’esprit. Il peut être posé au-dessus d’une table de massage et donc de la personne ou alors être installé sur un chevalet. Le patient reçoit ainsi les vibrations en se relaxant."

Au fur et à mesure de ses formations, Benjamin a développé un programme qui englobe quatre vibrations. Il y a le tambour unité, la séance énergétique, les bols tibétains et le gong. "Ces quatre phases poursuivent un objectif : diminuer voire même dissoudre certains blocages présents dans le corps du patient afin que l’énergie puisse circuler harmonieusement. Le but est de le libérer de tout ce qui est toxique."

Contre la déprime



Benjamin est donc ambassadeur du tambour unité depuis mars 2021. L’accessoire, fabriqué avec de la peau de wapiti ou de bison, est généralement et le plus souvent utilisé par des professionnels. "Nous recevons les tambours ici, au niveau de la boutique Hors-Saison à Basècles. Les gens viennent ensuite les chercher. C’est vrai qu’il est rare d’utiliser ce tambour unité comme simple décoration. Encore une fois, les vertus de ce tambour sont de pouvoir défaire certains blocages, de combattre la dépression, retrouver le sommeil, lutter aussi contre les insomnies. Les vibrations amènent le patient vers un état de relaxation. Dix minutes de méditation au tambour équivalent à une heure de méditation classique", signale Benjamin.

Ce dernier propose également des ateliers de fabrication de son propre tambour. Il sera aussi présent lors de différents salons. Infos sur la page Facebook Les bienfaits du loup argenté ou via www.lesbienfaitsduloup.com