Le chantier sera mené ces 25 et 26 janvier au niveau de la rue des Carrières.

La commune de Beloeil annonce que ces 25 et 26 janvier (lundi et mardi), des travaux et des réparations seront menés au pont de l'autoroute E42 situé à Basècles au niveau de la rue des Carrières.

Durant ces travaux, le passage sous le pont de l'autoroute sera interdit. Par ailleurs, la rue des Carrières sera mise en cul-de-sac de part et d'autre du pont entre 7 h et 16 h. Des déviations seront prévues pour guider les usagers de la route.

La commune souligne aussi que si le chantier devait se prolonger, elle fournira les informations en conséquence.