La convention d’occupation entre l’ASBL et la commune est repassée devant le conseil communal.

La convention d’occupation entre l’ASBL RUS beloeilloise et la commune est revenue sur la table du conseil et elle a été adoptée à l’unanimité après avoir fait l’objet de quelques amendements.

"Nous avions déjà approuvé une convention mais des discussions ont eu lieu au sein du comité de la RUS sur la forme", a souligné le bourgmestre, Luc Vansaingèle, qui en a profité pour faire le point sur le dossier de rénovation de la buvette et des nouveaux vestiaires à Basècles, avec une mauvaise nouvelle à la clé.

"Un élément nouveau vient perturber le projet d’extension des vestiaires, à savoir que la Région wallonne a annoncé une réduction du financement à 50% et dès lors, la RUS, qui avait pris le dossier en main, a demandé à la commune de reprendre le dossier. Nous n’avons plus 75% mais 50%. Je rappelle que la commune avait prévu d’investir dans l’affaire 200 000 € et le projet va devoir être revu."

Le projet n’est pas mis à mal pour autant. Recontacté après le conseil communal, le bourgmestre confirme. "Le club avait pris le dossier en main au nom de l’ASBL et le club avait effectué les démarches pour faire avancer le projet mais au vu des éléments qui nous ont été communiqués à propos du taux de financement, c’est la commune qui reprend le dossier. Notre volonté est d’aboutir à un beau projet. Au préalable, la convention était indispensable et moyennant des amendements, tout le monde est aujourd’hui rassuré. Nous allons maintenant nous atteler à développer un projet qui profite au club. Je vais d’ailleurs rencontrer le président pour discuter du futur et avancer sur ce dossier."