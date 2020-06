Un effondrement de la voirie est à l’origine des travaux qui vont débuter ce lundi sur la RN 50.

Le village de Basècles va en quelque sorte être coupé en deux à partir de ce lundi en raison de travaux rendus nécessaires par un effondrement de la voirie à hauteur du n°1 de la rue Octave Battaille (N50) et qui vont être menés par le SPW.

Le bourgmestre a pris un arrêté pour interdire la circulation du 8 juin à 6 h au 19 juin à 18 h rue Octave Battaille depuis son carrefour avec la rue des Déportés et jusqu’à son carrefour avec la rue Perche à l’Oiseau et rue Grande depuis son carrefour avec la rue des Déportés et son carrefour avec la rue des Préaux.

La circulation des véhicules sera donc interdite sauf desserte locale et véhicules prioritaires identifiés comme tels et la vitesse sera alors réduite à 30 km/h.

Des déviations sont prévues et la ligne TEC sera déviée elle aussi.