Il va tenter de relever le défi les 1er et 2 septembre.

Casque, baudrier, corde, piolet : tout le matériel de Michel Celenza était prêt quand nous l'avons rencontré. A 61 ans, le citoyen de Basècles se prépare à gravir un sommet mythique situé entre Suisse et Italie, près de la ville de Zermatt : le fameux Cervin ! En plus, ce sera pour la bonne cause. Membre du Lions international et représentant ici le Lions de Beloeil, Michel Celenza a été appuyé par les Lions des environs afin de réussir son défi. Il y a quatre ans, il a perdu son épouse.

"J’ai eu envie de faire quelque chose dans le cadre de la lutte contre le cancer. Ce sera donc au profit de l’ASBL Fonds Jacques Goor, une association qui chaque année rémunère le travail d’un doctorant actif dans la lutte contre le cancer. Je veux récolter un cent par mètre. J’ai l’habitude de faire pas mal de marche. Je me suis déjà rendu dans les Vosges et en Forêt Noire notamment. Ici, ce sera de l’alpinisme, toujours avec les pieds au sol, précise-t-il. Je ne serai pas accroché à des parois. Ce ne sera pas une première pour moi. J’ai déjà gravi plusieurs sommets."