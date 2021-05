Le personnel a déployé un calicot afin de rappeler le rôle essentiel qu’il tient auprès des enfants.

Reconnaissance Covid, statut du personnel, conditions de travail : ce mercredi, les milieux d’accueil et de services de l’enfance ont manifesté leurs revendications et exprimé leur mécontentement en Wallonie et à Bruxelles. Les secteurs de la petite enfance, de l’enfance et de l’Accueil Temps Libre (ATL) ont ainsi voulu rappeler que leur rôle était…essentiel !

Dans l’entité de Beloeil, le service ATL a par exemple déployé ce midi un calicot à la sortie de l’école communale de Basècles. Le slogan, en résumé : indispensables !

"La commune de Beloeil a obtenu son premier agrément de l'ONE en 2006 et jusqu'à présent, le secteur ATL était en pleine évolution, explique d’emblée Mélissa De Rouck, responsable du service des Affaires sociales et de l'Enfance à Beloeil. Un long chemin a été parcouru depuis, avec un accueil extrascolaire du mercredi regroupé sur un site exceptionnel, des accueillantes extrascolaires ayant obtenu des CDI et une employée à temps plein payée par la commune pour solutionner les remplacements."