Le conseil communal s’est penché sur deux marchés publics à Basècles. Le premier concerne l’acquisition de modules containers sanitaires pour le complexe sportif. Ce marché de fournitures est estimé à 64 130 € TVAC.

"Nous en avions fait état lors de la modification budgétaire, a indiqué l’échevin des finances, Michel Dubois (Bel’Elan). Ces containers ont été posés il y a plus de deux ans. On vous propose de les acquérir sans savoir de quoi demain sera fait par rapport à la longueur de l’étude du dossier de modernisation des installations du complexe sportif."

Par ailleurs, le conseil a aussi voté la démolition/reconstruction du réfectoire de l’école communale, marché de travaux estimé à 427 577,90 TVAC et qui est divisé en plusieurs lots : gros-œuvre, chauffage, électricité, mobilier, peinture et abords. "Dans la proposition qui vous est faite, il n’y a pas de toilettes prévues. Elles ne font pas l’objet de subsides, a précisé Michel Dubois. On avait au départ imaginé créer un espace préau entre les toilettes et le réfectoire. Mais vu l’extension du bâtiment, qui pourra accueillir une centaine d’enfants, il était impossible de pouvoir représenter cette idée."

A noter que ces travaux devraient être financés à concurrence de 299 304,53 € via le Programme Prioritaire de Travaux PPT et à concurrence de 76 964,02 € via le fonds des bâtiments scolaires. La partie communale de 51 309,35 € pourra bénéficier d’un emprunt garanti par ce même fonds.