Leur vie va changer, forcément. Mais l’heure n’est pas à l’anéantissement, au contraire. Le combat sera long mais ils y croient. Les vacances de la petite Sofia Marchi, qui a fêté ses 2 ans le 2 août, ont été chamboulées, c’est peu dire. Elodie et Arnaud, ses parents, qui habitent à Basècles, ne s’attendaient pas du tout à vivre des moments pareils.

"Nos vacances se sont déroulées dans le sud de la France, explique Elodie. Nous sommes arrivés le samedi 10 juillet. Deux jours après notre arrivée, l’état de santé de Sofia s’est dégradé un peu à la fois. Au début, nous avons pensé à une grosse angine vu qu’elle ne mangeait pas grand-chose. On soupçonnait aussi une constipation. Nous sommes allés voir un médecin qui nous a donné un antibiotique car sa gorge était très rouge et ça commençait à descendre sur les bronches."

Durant cette fameuse journée, Sofia a été prise de vomissements. "Le lendemain, nous sommes retournés chez le médecin. On se rendait compte qu’elle était vraiment bien constipée. Il nous a donné un lavement à faire mais ça n’a pas fonctionné, poursuit Elodie. J’en ai fait un deuxième en fin d’après-midi avec l’accord du médecin, mais sans succès. Son état était vraiment critique, elle ne faisait que dormir."

Sofia ne parle alors presque plus et n’arrive même plus à s’asseoir. Ses parents décident de l’emmener aux urgences. Cinquante minutes de route qui paraissent une éternité mais qui étaient absolument nécessaires.

A six heures près…

"Après plusieurs examens, elle a été prise en urgence vitale car il s’agissait d’un diabète avancé sévère. 90% de ses cellules du pancréas qui produisent l’insuline étaient mortes, souligne Elodie. Elle risquait un œdème au cerveau les premières 24 heures. Si nous n’étions pas allés aux urgences, il lui restait à peu près 6 heures à vivre et elle n’aurait pas passé la nuit. Elle avait trop d’acétone dans le sang, ce qui aurait fini par la plonger dans un coma mortel."

Sofia a été hospitalisée plusieurs jours du côté d’Avignon avant d’être rapatriée en ambulance à Bruxelles. Pendant les dix jours qui ont suivi, la famille a dû tout apprendre. "Un peu comme une formation avancée, confirme la maman de Sofia. Aujourd’hui, notre petite vit avec une pompe a insuline qui lui en fournit 24 heures sur 24 via un cathéter situé à côté du nombril. À chaque repas, je dois lui rajouter de l’insuline en plus en fonction de ce qu’elle mange. Elle a un transmetteur dans le bras pour calculer son taux de sucre, le tout relié à sa pompe également. Je dois la piquer trois fois par jour au doigt pour calibrer sa machine. Nous devons lui mettre le cathéter une fois par semaine ainsi que le transmetteur mais étant donné son âge, quand elle en joue, c’est déjà arrivé qu’il s’arrache ou c’est elle qui l’arrache sans le faire exprès. Depuis notre sortie, étant donné son âge et l’avance du diabète, son taux de sucre fait du yo-yo. Elle est souvent en hypo ou hyperglycémie. Elle a déjà convulsé deux fois à cause d’une grosse hypoglycémie."

Pas d’antécédents

Autrement dit, une surveillance de tous les instants est de mise. "Il n’y a pas d’antécédents dans la famille, précise encore Elodie. On vit avec la crainte tous les jours qu’il lui arrive autre chose."

Mais la famille est bien décidée à se battre pour que Sofia puisse continuer à évoluer malgré la maladie. Ses parents ne demandent rien. Mais si quelqu’un veut leur donner un coup de pouce pour faire face aux frais, car la mutuelle ne rembourse pas tout, ils peuvent le faire via le numéro de compte BE63 0837 8298 4508.