La commune de Beloeil signale que finalement, la société chargée des travaux interviendra les 8 et 9 février et non ces 25 et 26 janvier au niveau du pont de l'autoroute E42 à la rue des Carrières.

Durant ces travaux, le passage sous le pont de l'autoroute sera interdit. Par ailleurs, la rue des Carrières sera mise en cul-de-sac de part et d'autre du pont entre 7 h et 16 h. Des déviations seront prévues pour guider les usagers de la route.

La commune souligne aussi que si le chantier devait se prolonger, elle fournira les informations en conséquence.