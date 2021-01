A Basècles, annulation ne rime pas avec inaction. Ce n’est donc pas parce que l’édition 2021 du carnaval est annulée que rien ne va se passer, au contraire. Simplement, le carnaval se conjuguera autrement.

Alors que le désormais célèbre buffet, sorte de troisième réveillon chez les Basèclois, fête ses 10 ans, une formule regroupant les produits du carnaval (charcuteries, fromages, salade…) sera proposée en plat à emporter au prix de 15 €. Il faut absolument réserver avant le mardi 2 février ! Il est également possible de commander la bière du carnaval et le coffret collector avec un verre. Les plats seront à retirer le samedi 6 février de 15 heures à 17 heures 30 au Margotin.

"Quand nous avons annoncé l’annulation du carnaval, l’idée de proposer une formule de plat à emporter a mûri, souligne Luc Van der Stichelen, président du carnaval de Basècles. En fonction de la crise sanitaire, il nous fallait des garanties, autrement dit qu’un restaurateur-traiteur puisse assurer l’intendance, ce qui est le cas avec Eric, du Margotin, qui fait d’ailleurs partie des Crocheux. Comme la force du carnaval de Basècles réside dans l’implication des différentes sociétés carnavalesques, l’intergroupes a été sondé pour marquer son accord sur ce carnaval en mode autrement. Ce qu’il a fait. Nous avons bien entendu sollicité aussi la commune et la police et nous avons obtenu les autorisations. Afin de limiter au maximum les contacts et les rassemblements, le 6 février, lors de l’enlèvement des plats, les gens seront invités à pénétrer sur le parking du Margotin par la rue de Quevaucamps et pourront en sortir par la rue Grande. Ils ne devront même pas sortir de leur véhicule. Nous viendrons leur apporter les plats directement."

Pour tout connaître des modalités, rendez-vous sur la page Facebook Carnaval de Basècles.