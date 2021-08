Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé de la situation de la petite Sofia Marchi, deux ans, qui a développé un diabète sévère alors qu’elle se trouvait début juillet en vacances en France et qui a dû être soignée de toute urgence. A quelques heures près, six environ, il aurait été trop tard.



Le 1er octobre, une action va être organisée dans le but de récolter des fonds afin de financer le traitement de la petite. "C’est sa tatie qui est à l’origine de l’action qui se fera sous forme de repas, indique Elodie Place, la maman de Sofia. Les bénéfices seront pour Sofia. Il y a aura une belle tombola aussi."

Manon Celsy, organisatrice de l’événement Sofia et ses amis, confirme. Elle est la marraine de Gabriel, grand frère de Sofia. "Cela me tenait à cœur de venir en aide à Elodie et Arnaud, les parents de Sofia. J’ai donc décidé, en collaboration avec des amies, d’organiser ce souper. Il se déroulera le vendredi 1er octobre à la maison du Peuple de Basècles. Les bénéfices seront reversés sur le compte de Sofia afin de régler les frais médicaux. Nous remercions déjà les différentes associations et/ou commerçants qui se joindront à nous sous quelque forme que se soit. Et n’oublions pas qu’ensemble, on est plus fort."

Insuline à vie



Pour rappel, Sofia avait été hospitalisée plusieurs jours du côté d’Avignon avant d’être rapatriée en ambulance à Bruxelles. Comme le précise sa maman, la petite aura besoin toute sa vie d’insuline. "Elle a une pompe à insuline reliée à un cathéter et un transmetteur, dit Elodie. Comme son diabète est très avancé, il faut trouver cette stabilité qu’elle n’a pas pour le moment concernant son taux de sucre. Je dois lui rajouter de l’insuline en plus en fonction de ce qu’elle mange." Sofia est sujette à peu près tous les jours à un phénomène d’hypoglycémie. Une hypoglycémie parfois légère, parfois sévère.

Pour tout savoir sur le repas, le menu et les réservations (au plus tard pour le 24 septembre), vous pouvez former le 0495/792647 ou le 0473/754145.