Les cœurs sont lourds mais la ferveur est plus que jamais là, à travers les photos et les vidéos diffusées par de nombreux carnavaleux sur les réseaux sociaux. Ce soir, Basècles aurait dû vibrer au rythme de l’ouverture officielle de son carnaval, qui a bel et bien lieu, mais autrement, tout le monde le sait.

"Ce vendredi marquait le traditionnel coup d’envoi avec le baptême des géants derrière l’église suivi de la remise des clés du village, un village qui devait nous appartenir le temps d’un carnaval", a rappelé le président du carnaval, Luc Van der Stichelen, sur la page Facebook du carnaval de Basècles.

C’est le bourgmestre qui remet les clés du village au président du carnaval. "Cette clé va rester dans sa vitrine durant une année. Mais je sais que la chaleur est dans les cœurs", a souligné le bourgmestre, Luc Vansaingèle.

Ce samedi, faute de sortie du grand cortège carnavalesque, ne vous étonnez pas si vous voyez des représentants des différentes sociétés carnavalesques sur leur devanture ou même en train de faire leurs courses déguisés dans les rues du village. Car l’esprit du carnaval, même sans grands rassemblements, sera bien présent à Basècles. D’ailleurs, des vidéos du précédent cortège seront diffusées aussi ce samedi.

Comme il l’avait annoncé, Luc Van der Stichelen a présenté l’ouvrage programmé l’an dernier pour le 40e, un livre englobant photos, dessins, caricatures et poèmes en liaison avec les sociétés carnavalesques et les événements jalonnant le carnaval du pu biau des villôges. Un livre qu’il est désormais possible de se procurer.

Rendez-vous sur la page Facebook du carnaval de Basècles.