L’animal est en pleine nidification et défend son territoire.

Comme les années précédentes à la même période, une buse a encore frappé sur le Ravel qui mène de Basècles à Thumaide. Ce lundi, une joggeuse a ainsi été attaquée par le volatile qui voulait probablement défendre son nid.



Solène témoigne. "La buse est en pleine nidification au milieu du Ravel et elle est donc très agressive. Elle tournoyait autour de moi, puis elle est partie se poser sur un arbre pour pouvoir reprendre son envol et me prendre en chasse! Heureusement, j’ai couru plus vite et elle est repartie ! Plus de peur que de mal au final mais c'est assez impressionnant d'être pris en chasse par un tel rapace. Beaucoup de familles se promènent sur le Ravel avec des enfants, avec leur chien ou des chevaux et il faut donc faire attention."