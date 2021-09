Leonor Jackson attendait ça depuis longtemps. Son rêve s’est déroulé à Ostende.



Vanessa Vanderkimpen, alias Leonor Jackson, entend aller au bout de ses rêves. Le sosie féminin de Michael Jackson vient d’en accomplir un : rencontrer les frères du célèbre chanteur. "Depuis le temps que j'attendais de les rencontrer en Belgique, lance ainsi la citoyenne de Baugnies, qui se produit régulièrement sur scène en rendant à chaque fois hommage à son idole. Me voilà en compagnie des frères Jackson ! Mon rêve s'est réalisé ! Ça s’est passé dernièrement lors d’un festival à Ostende. J’étais accompagnée de mon papa ! Je suis rentrée chez moi très émue après cette journée ! Beaucoup de choses se sont passées en attendant les frères Jackson. J'ai reçu un bracelet VIP permettant un backstage tour. Le public était admiratif de ma ressemblance avec mon idole et des gens me demandaient de poser avec eux et de faire quelques pas de danse pour eux. Certains pensaient même que je rejoindrais les frères sur scène. Une fan m'a donné son Golden VIP pass pour être juste devant la scène. Une journée et un souvenir inoubliables."