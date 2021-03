La jeune artiste, sosie féminin de Michael Jackson, continue à s’entraîner en espérant pouvoir se produire bientôt.

Elle piaffe d’impatience à l’idée de remonter sur scène, car elle ne manque pas de projets. Le confinement est une période difficile pour les artistes et Leonor Jackson n’échappe pas à la règle.

Le sosie féminin de Michael Jackson, qui fête ses 24 ans ce mercredi, s’entraîne individuellement… dans son salon de Baugnies en ce moment, histoire de parfaire ses chorégraphies en vue du grand jour, celui où elle pourra retrouver le public.

Devenue fan du chanteur en 2009, trois mois à peine avant son décès, elle a eu une véritable révélation à l’époque. Depuis, elle a parcouru du chemin. "Je m’entraine tous les jours, assure celle qui s’appelle en réalité Vanessa Vanderkimpen. Je fais aussi de la musique quotidiennement, entre solfège, piano et chant. Le mardi soir, j’ai cours de piano et le mercredi, c’est solfège et chant. Avant d'être confinée, je faisais du tennis avec une amie. Je me consacre évidemment beaucoup à la danse. Mon seul souhait, comme tout le monde je pense, serait de retourner en arrière, d’avoir une vie normale. En ce moment, on n’a plus de liberté́ comme avant. Le Covid nous tue moralement. Parfois, je suis découragée, je me pose plein de questions, mais je garde la tète haute. Il faut rester forte dans les situations difficiles. Je dois demeurer optimiste. Ce dont j’ai besoin, c’est voir les gens, ma famille, mes amis et être sur scène."