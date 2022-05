Meilleur score toutes listes confondues lors du dernier scrutin à Belœil, Luc Vansaingèle (1 174 voix) ne briguera pas de troisième mandat de bourgmestre à l’issue des élections du 13 octobre 2024. À la tête de l’entité princière depuis 2012, le premier magistrat socialiste nous a confirmé son intention de faire un pas de côté, avec l’envie de passer la main à des candidats plus jeunes.

"Je ne veux pas m’accrocher à mon poste, car j’estime que deux législatures comme bourgmestre, c’est suffisant pour conduire des projets. Il convient de renouveler les idées en laissant la place à d’autres. J’aurai déjà un certain âge (69 ans) en 2024 et j’espère qu’il y aura un élu plus jeune pour reprendre le flambeau, si possible au PS", nous dit M. Vansaingèle en esquissant un petit sourire.