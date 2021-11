Quel bilan peut-on tirer de l’année 2020 en matière de sécurité routière, de nuisances et d’incivilités ou encore de cambriolages sur les territoires de Leuze et de Belœil?

Le commissaire divisionnaire de la zone, David Deladrier, s’est livré à cet exercice face aux conseillers de police, lors de la présentation du plan zonal de sécurité 2020-2025.

Comme on pouvait s’y attendre, les activités policières ont connu une diminution, mais il convient de rester prudent car les chiffres de 2020 ont été tronqués par la pandémie de Covid et son cortège de mesures sanitaires. "Il n’y a pas de quoi fanfaronner car la vie a tourné au ralenti suite à la crise. On assiste d’ailleurs cette année à un retour à la normale du nombre de méfaits commis sur la zone Belœil-Leuze", commente M. Deladrier.