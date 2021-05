Il y en avait trois. Il y en aura bientôt quatorze. Le conseil communal de Beloeil a adopté à l’unanimité le point concernant l’installation prochaine de onze PAV, les points d’apport volontaire de déchets organiques.

"Ipalle nous avait interpellés quant au développement nécessaire des PAV. Il faudra tenir compte de la présence d’impétrants puisqu’il s’agit à chaque fois de creuser un trou pour enterrer un petit container, a indiqué l’échevin des finances Michel Dubois (Bel’Elan). Nous avons essayé dans la mesure du possible d’amener ce type de service près d’une bulle à verre existante. Les riverains ne doivent pas craindre les odeurs."

A l’heure actuelle, les trois PAV sont installés à Beloeil (rue de la Forgette), à Stambruges, (rue B. Hecquet, au niveau du gymnase) et au complexe sportif de Thumaide. "Nous avons reçu les chiffres de fréquentation et nous savons que des gens de Basècles se déplacent jusqu’à Thumaide pour utiliser le PAV", a précisé Michel Dubois.

Les nouveaux PAV seront implantés dans différents villages de l’entité. Il y en aura un à Aubechies, rue du Croquet, trois à Basècles (hall sportif à la Porte à Camp, au quartier de la Bruyère et près du cimetière, rue G. Destrebecq), un aux Ecacheries à Beloeil (rue Dr. Roland (avant le pont du canal à gauche en venant du carrefour de la scierie), deux à Ellignies-Sainte-Anne (rue des Combattants et à droite de l’entrée de l’église), un à Grandglise (rue de la Délivrance), deux à Quevaucamps (Place Langlois et Place du Pâturage) et un à Wadelincourt, en face du monument.

Quant au financement, il faut savoir que l’acquisition et le placement de ces 11 PAV coûteront 140 971,76 € et que l’investissement sera couvert en partie par le droit de tirage Ipalle.

"En réalité, 6 PAV seront financés par le droit de tirage, donc pour environ 78.000 €, et 5 le seront sur fonds propres pour 65 000 €", a ajouté Michel Dubois.

Pour Bastien Marlot (Pour l’avenir), ce projet va dans le bon sens. "Vous avez donné suite à ma proposition de décembre 2020 lorsque nous avions abordé le coût-vérité des déchets. Beloeil va vraiment devenir un bon élève en matière de PAV. Ipalle recommande un PAV pour 1000 habitants. Nous en aurons 14 à présent et nous sommes donc dans le bon. Nous rendons service à la population et nous remplissons nos obligations en matière de tri des déchets organiques."