L’office de tourisme de Beloeil fait le plein de touristes cet été. Les restrictions sanitaires toujours en vigueur combinées au souhait des gens de se ressourcer amène du monde dans les locaux de la rue de la Hunelle. Carmelina Ricotta, en charge de la communication à l’office, peut en témoigner.

"Nous accueillons beaucoup de visiteurs flamands, qui représentent entre 70 et 80% de notre public actuellement, souligne-t-elle. D’ailleurs, nous avons même aménagé tout un rack en néerlandais pour notre public néerlandophone. Les touristes sont toujours contents quand on peut les renseigner dans leur langue. Ils aiment aussi se rendre dans les chambres d’hôte et nous avons également pas mal de touristes du nord du pays qui viennent en camping-car. Ils restent une ou deux nuits sur la liaison paysagère. Nous voudrions aménager une aire dévolue à ces véhicules."

Durant notre visite, nous aurons l’occasion de constater ce que Carmelina vient de nous dire puisque des touristes néerlandophones sont venus demander quelques explications. "Ils viennent pour le château et l’archéosite mais également pour notre environnement en général, poursuit Carmelina. En raison de la situation sanitaire, beaucoup de Belges préfèrent rester au pays. Il faut dire que la nature environnante a du charme. De nombreux circuits touristiques aussi bien cyclistes que pédestres sont proposés, notamment par le biais des points-nœuds. Les visiteurs qui ne connaissent pas notre région sont assez surpris par la beauté des lieux. En plus, notre parking est gratuit et nous sommes aussi un point bienvenue aux vélos où il est possible de nettoyer son vélo."

La tendance est clairement aux balades, au tourisme familial, à l’envie de découvrir les lieux autrement. C’est aussi la raison pour laquelle l’office de tourisme a travaillé avec le service des affaires sociales à l’élaboration des Mystères de Stambruges, une activité dédiée aux familles dont nous vous avons déjà parlé.

Marché nocturne le 14.

"Nous essayons d'apporter un plus avec ce type d’activité, en alliant tourisme, culture et aspect ludique, précise encore Carmelina. Le parc naturel a quant à lui sorti plusieurs sacs-jeux avec les aventures de Salix. Un sac est prévu sur Aubechies et devrait arriver en fin de saison. Tous les sacs déjà sortis sont en vente ici à l’OT au prix de 10 €. Et puis, nous allons rejoindre l’aventure Totemus, sorte de chasse aux trésors déjà en vogue sur Tournai et Silly par exemple. C’est dans les cartons pour 2022."

En attendant, l’office de tourisme de Beloeil vous convie aussi au marché artisanal nocturne qui aura lieu le 14 août et dont nous vous reparlerons.