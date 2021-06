Le groupe de travail Hirondelles du parc naturel des plaines de l'Escaut va proposer ce samedi 5 juin sur l’entité de Beloeil une balade à vélo à la découverte des sites de nidifications de l'hirondelle rustique et de l'hirondelle de fenêtre, plus précisément dans les villages de Rameignies, Ellignies-Sainte-Anne, Thumaide et Wadelincourt. Une rencontre avec les habitants qui les accueillent est également possible.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription. La balade aura lieu de 9 h à 12 h. Le parcours est assez aisé et l’activité est gratuite. Elle est proposée à un public familial et les enfants sont admis à partir de 8 ans.

Afin de respecter les mesures Covid actuellement en vigueur, le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont donc obligatoires sur www.billetweb.fr/pro/pnpe

Renseignements sur accueil@pnpe.be ou au 069/77.98.70. Infos aussi auprès de Benoît Gauquie, en charge du patrimoine naturel et de la biodiversité au parc naturel des plaines de l’Escaut (0484/19.00.57 et bgauquie@pnpe.be).