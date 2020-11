Le conseil communal de Beloeil a approuvé récemment une convention de partenariat avec l’école des Cadres de la Province de Hainaut à Tournai dans l’optique de la formation de moniteurs brevetés.

L’objectif est de former des jeunes moyennant prise en charge par la commune des frais de formation (500 €) et d’inscription (15 €) du stagiaire. La contrepartie, c’est l’obligation pour ces stagiaires d’effectuer leur stage au sein des plaines de jeux communales.

Appel est donc lancé aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure. Il faut avoir 16 ans. Le but est de garantir une qualité d’accueil et d’encadrement des activités lors de la mise en place des plaines de jeux et des centres de vacances.

Qui peut s’inscrire ? L’inscription à la formation est réservée aux jeunes âgés de 16 ans révolus au 1er juillet 2020 et domiciliés dans l’entité. Les jeunes domiciliés dans une autre commune mais qui logent en hébergement égalitaire chez un parent domicilié dans la commune de Beloeil peuvent également s’inscrire. Ils devront fournir la preuve de l’hébergement égalitaire ainsi que l’accord écrit des deux parents à la participation à la formation qui contient un volet théorique et un volet pratique

La durée totale de la formation théorique se tient dans un cadre résidentiel et compte au moins 150 heures qui sont réparties durant les vacances scolaires. La formation pratique se déroule quant à elle durant des plaines de jeux organisées par la commune de Beloeil. Le jeune doit réussir chaque volet de la formation pour être certifié. En cas d’échec, le jeune devra repasser le volet raté.

Il s’engage à effectuer une période de stage de 3 semaines durant sa formation et de participer, en tant que moniteur breveté, aux plaines ou stages organisés durant les mois de juillet et août par la commune de Beloeil durant une période minimale de 2 semaines chaque année durant 2 ans après obtention du brevet. De son côté, la commune s’engage à financer l’ensemble de la formation (soit 515 €) et à couvrir via une assurance le candidat moniteur breveté.

Infos auprès du service accueil temps libre (mesdames Vandy ou De Rouck) par téléphone au 069/44.69.00 ou par email à atl@beloeil.be