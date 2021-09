Le bourgmestre tenait à évacuer les craintes de plusieurs utilisateurs depuis la mise en place du plan de mobilité douce.

Le plan de mobilité douce mis en place par la majorité il y a quelques mois avait pour objectif de protéger les cyclistes et les marcheurs en adaptant les panneaux de signalisation et en limitant l’accès à certaines voiries. Mais justement, pour plusieurs cyclistes, la confusion reste visiblement de mise et c’est à cet effet que le bourgmestre, Luc Vansaingèle, entend en remettre une couche au niveau de la communication à travers par exemple le prochain bulletin communal. Quel est le problème ? Il vient en réalité des fameux panneaux C3 (accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur) mais qui sont munis d'un panneau additionnel "sauf desserte locale. Luc Vansaingèle se veut rassurant.

"Ça veut tout simplement dire que ces chemins sont accessibles sans aucun problème aux cyclistes et aux cavaliers. S’il le faut, on y adjoindra des petits panneaux avec des vélos. Concernant la desserte locale, ça signifie que les habitants des voiries concernées et leurs visiteurs peuvent passer. Même remarque pour les agriculteurs qui doivent se rendre sur leurs terres avec leurs engins. Cette notion de desserte locale reprend les maisons et les champs. Si on prend l’exemple du panneau C3 qui mène dans les champs vers le château de Beloeil au départ de la ferme Delobelle à Ellignies, il est muni de l’inscription desserte locale car il y a les champs mais aussi la maison du garde."