Suite à la démission d’Olivier Destrebecq pour cause de déménagement, le groupe Pour l’avenir devait désigner un nouveau conseiller communal. Au vu des résultats électoraux de 2018, le premier suppléant était Michel Destrebecq, mais ce dernier s’est désisté et c’est donc Benoît Delplanque, 57 ans, qui arrive au conseil. Il a prêté serment en…visioconférence.

Aux dernières communales, Benoît Delplanque avait récolté 299 voix sur la liste Pour l’avenir.

"Je me réjouis à double titre, a-t-il dit après avoir prêté serment. D’abord parce que les années commencent à compter et qu’être nouveau quelque part donne un sentiment de jeunesse très agréable. Ensuite, parce que quand on prend la décision de se présenter, c’est avec le rêve d’être élu. Je suis un homme de contacts et je ne m’attendais pas à devoir prêter serment dans ces conditions. Je regrette un peu ce côté virtuel mais on ne peut pas ignorer ce virus. On approche des 16 800 victimes et c’est quelque chose de terrible."

Benoît Delplanque a adressé un merci aux 299 personnes qui ont voté pour lui. "Je ferai en sorte d’être digne de leur confiance. Merci aussi à Michel Destrebecq, premier suppléant, qui m’a gentiment cédé la place. Là encore, je ferai en sorte de ne pas le décevoir. Enfin, merci à vous tous de m’accueillir. J’essaierai d’apporter ma pierre à l’édifice dans l’intérêt de la commune et de tous les citoyens. Beloeil a un énorme potentiel et je m’efforcerai de le mettre en valeur."

Sans surprise, Benoît Delplanque s’est apparenté au MR.