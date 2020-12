Lors du conseil communal précédent, le coût-vérité des déchets avait été approuvé par le conseil communal. Ici, c’est le règlement sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour les exercices 2021 à 2025 qui a été adopté. Fin 2019, la taxe avait été augmentée. Plus cette fois.

"Il n’y aucune modification par rapport à 2020, a confirmé Michel Dubois, échevin des finances. La partie forfaitaire de la taxe est fixée à 56 € pour une personne, à 112 € pour un ménage de deux personnes et à 168 € pour un ménage composé de trois personnes et plus."

Ce sera 126 € par seconde résidence et 126 € aussi par personne morale ou physique exerçant une profession indépendante ou dirigeant une entreprise, un organisme ou un groupement quelconque.

Pas de changement non plus au niveau du prix des sacs : 0,375 € pour un sac de 30 litres et vendu par rouleau de 10 sacs et 0,75 € pour un sac de 60 litres et vendu par rouleau de 10 sacs.

"Ce règlement pour les exercices 2021 à 2025 pourra être revu en fonction du coût-vérité calculé annuellement", a fait remarquer l’échevin.