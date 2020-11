Les commémorations du 11 novembre se dérouleront dans des conditions particulières cette année en raison de la crise sanitaire.

"Le 11 novembre est une journée de commémorations envers ceux qui ont payé, parfois de leur vie, la sauvegarde de nos libertés, indique-t-on ainsi à la commune de Beloeil. Cette année pourtant, en raison de la crise du COVID-19 et des décisions gouvernementales, les hommages rendus aux différents monuments aux morts de l’entité ne prendront pas leurs allures habituelles. Vu que les rassemblements sur la voie publique sont fortement limités, nous demandons à la population et aux personnes accompagnant généralement les cérémonies patriotiques de ne pas se déplacer cette année. Seules des délégations réduites de mandataires communaux seront autorisées à être présentes. Il n’y aura donc pas de cortèges, de musiques et de regroupements possibles. Toutefois, il va de soi que tous les lieux commémoratifs seront fleuris et revêtiront les couleurs nationales en signe de respect. Nous comprenons qu’il s’agira pour certains de nos habitants d’un manquement de ne pas pouvoir saluer nos vaillants combattants. Toutefois, même si nous ne pourrons pas tous être présents ce mercredi, nous vous demandons d’observer une minute de silence à midi où que vous vous trouviez. Cela sera un magnifique symbole de respect et par cet acte commun, nos cœurs battront à l’unisson en leur mémoire."