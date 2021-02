En janvier 2020, au grand dam de Valentin Malfait (Pour l’avenir), qui avait fait la proposition, Belœil n’avait pas adhéré à la convention des Maires pour l’énergie et le climat, outil mis en place en 2008 avec un objectif ambitieux : diminuer de 40 % les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre d’ici 2030.

Le bourgmestre, Luc Vansaingèle (PS), n’était pas favorable à cette adhésion mais n’était pas réfractaire à l’idée de lancer un outil communal dans ce domaine, préférant jouer une partition à l’échelle de Beloeil. C’est dans cette optique que le conseil communal vient de voter la création d’un conseil consultatif communal Transition Energie, lisez le CCCTE.

En préambule à la création du CCCTE, une commission informelle avait eu lieu en mars 2020 et c’est à cette occasion qu’a été élaboré un règlement d’ordre intérieur. "La création de ce conseil consultatif permettra, nous l’espérons, d’impliquer tout le monde dans cet effort collectif que représente la préservation de notre climat", a assuré Anthony Basilico (L’Essentiel), échevin de la citoyenneté.

Valentin Malfait estime aussi que c’est une bonne nouvelle. "Nous sommes pour la création de ce conseil consultatif. Je me réjouis que le dialogue se soit poursuivi. Une réunion préparatoire s’est tenue en mars dernier. Nous avons encore eu ensuite des échanges constructifs. Il s’agit d’une bonne base sur laquelle on peut avancer et élaborer un plan pour diminuer les émissions de CO2 sur le territoire communal. On en a besoin, à notre niveau, pour lutter contre le changement climatique."

Luc Vansaingèle a redit sa volonté de voir des actions fleurir à l’échelle communale. "Je souhaite de tout cœur que la convention des Maires puisse atteindre son objectif d’ici 2030, mais j’ai des doutes. Ceci dit, on peut travailler plus modestement et obtenir des résultats concrets."

Le CCCTE sera composé de 5 représentants communaux, dont l’échevin en charge de la citoyenneté qui en assumera la présidence, et d’une représentation citoyenne de dix citoyens au maximum. Le conseil aura pour mission d’émettre des propositions et des avis sur les questions relatives à la transition énergétique avec à terme, l’objectif d’élaborer un plan d’actions en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire communal.

Au niveau de sa fréquence, les réunions seront au moins trimestrielles.

Candidatures pour le 17 mars

Un appel à candidatures est lancé vers les citoyens. La thématique de la transition énergétique, du climat, du développement durable et de ce qui s’y rapporte vous intéresse ? Vous êtes un professionnel ou non dans l’un de ces domaines ? Alors, envoyez un courrier à l’Administration communale de Beloeil, à l’attention du secrétariat communal, rue Joseph Wauters, 1 à 7972 Quevaucamps en y joignant vos motivations et vos coordonnées complètes pour le 17 mars au plus tard. Vous pouvez formuler vos questions par email à webmaster@beloeil.be