En l'absence d'antécédent, Edouard a tout de même jeté les scooters volés dans le canal après son entretien avec le juge d'instruction. Le prévenu reconnaît tous les faits sauf le vol du matériel de pompier. "J'étais cadet et après avoir arrêté la formation, j'ai conservé l'équipement. Personne ne m'a jamais contacté pour le restituer. A cette époque, je vivais à la rue à la suite d'un conflit familial. J'étais complètement perdu", a précisé le jeune homme. Alessio et Corentin étaient également présents lors de l'audience. Ceux-ci sont accusés d'avoir volé plusieurs cyclomoteurs avec le principal prévenu. "A ce moment-là, j'étais encore étudiant, c'était des coups de folie. Aujourd'hui, je suis prêt à assumer mes actes", a déclaré Alessio. Seule femme sur le banc des accusés, Anne-Sophie, mère d'Alessio, est suspectée d'avoir caché un scooter volé par son fils lors de la perquisition. "Le jour de la perquisition, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas du tout ce qu'il se passait. D'ailleurs, j'apprends encore des choses aujourd'hui durant cette audience. Ce fameux cyclomoteur se trouvait dans la cave et je l'ai déplacé dans le garage. J'ai agi par instinct et comme une maman. La seule chose que j'ai dérobé, c'était un stylo à ma camarade de classe en primaire", a expliqué cette maman bouleversée. Vu l'âge de ces jeunes hommes et leur évolution dans la vie professionnelle, le représentant du ministère public requiert notamment pour Jeremy et Edouard, dont ce dernier était meneur de la bande, un sursis probatoire. Pour Alessio et Corentin, une peine de travail a été sollicitée. En ce qui concerne Anne-Sophie, le représentant du ministère public a requis une suspension du prononcé. Le jugement sera prononcé le 7 octobre.

Quatre jeunes hommes âgés entre 23 et 25 ans, étaient présents au tribunal correctionnel de Tournai pour des faits datant de 2017. Ces derniers sont en effet, accusés de multiples vols dans l'entité de Beloeil mais aussi de Péruwelz. Aux allures d'ange, Edouard n'était pas très bavard devant la barre et pourtant, on le suspecte d'avoir dérobé de multiples casiers de bières au Tennis Club de Beloeil, des cyclomoteurs à plusieurs personnes mais également du matériel de pompier avec l'aide de Jeremy.