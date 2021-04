Le but est d’encourager les démarches citoyennes et participatives pour végétaliser l’espace public.

Le permis de végétaliser a été instauré dans la commune de Beloeil. Pour rappel, en septembre dernier, le conseil communal avait avalisé le point et avait voté une charte à ce sujet.

L’idée est d’encourager les démarches citoyennes et participatives pour végétaliser l’espace public. Les citoyens sont donc invités à solliciter leur permis.

Parmi les dispositifs acceptés, on citera un mur végétalisé, une jardinière mobile ou de pleine terre, des plantations en pleine terre au pied d’un arbre ou en façade ou encore un jardin potager circulaire surélevé avec une tour centrale de compostage. Quant aux plantes, il est conseillé de privilégier les espèces indigènes.

Avec le printemps, même si les conditions hivernales sont de retour pour quelques jours, la sève monte dans les arbres et les végétaux et les jardiniers s’affairent à remettre leurs parterres en ordre et à choisir les variétés qui viendront y prendre place. Dans le cadre de ce permis, la créativité et l’implication du citoyen devraient contribuer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de chacun.

"Végétaliser notre espace public, c’est aussi témoigner ensemble d’une volonté de la commune et de ses citoyens de s’inscrire dans une démarche de développement durable en vue de préserver notre environnement et ses richesses pour les générations futures, signale-t-on à la commune de Beloeil. Les objectifs du permis de végétaliser sont de soutenir les initiatives citoyennes de végétalisation, de favoriser le naturel et la biodiversité, de participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de chacun, de stimuler la dynamique de transition et de changement face aux défis actuels que sont le réchauffement climatique, la pollution et la perte importante de la biodiversité."