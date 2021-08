Le conseil communal de Beloeil a approuvé l’installation de plusieurs cadres métalliques sur le domaine public appartenant à la Région Wallonne. Une convention d’occupation sera en vigueur. L’administration communale envisage ainsi le placement de cadres métalliques afin de promouvoir l’information communale. Ces supports promotionnels pourront également être utilisés par d’autres organisations (ASBL communales, supra-communales, intercommunales partenaires, associations de l’entité).

"Nous avons planché sur les endroits où nous pouvions installer ces cadres, a indiqué l’échevine en charge de la communication, Alicia Vandenabeele. Malheureusement, il n’existe pas beaucoup de terrains communaux bien situés pour les placer et nous nous sommes tournés vers la Région wallonne. Il y en aura un dans la rue Wauters. Là, ça nous appartient. Nous en avons prévu quatre autres sur des terrains où nous avons dû demander une autorisation à la Région."

Les cadres seront ainsi installés à Basècles, rue Octave Battaille, au niveau du RAVEL (ici en photo), à Beloeil, rue de Mons, à hauteur du pont du canal, à Ellignies-Sainte-Anne au carrefour de la Roseraie et à Stambruges, rue de Tournai.

Pierre Marie Sprockeels a avancé deux observations. "Est-il logique d’autoriser l’affichage pour des manifestations d’ordre religieux ? Ça me pose un souci, mais peut-être que ça fait partie de la convention de base conclue avec la Région wallonne. Ensuite, il est stipulé que le dispositif ne doit pas constituer un obstacle latéral. Ce qui veut dire ?"

L’échevine a expliqué que les manifestations d'ordre religieux faisaient partie de la convention de base et que par ailleurs, les endroits choisis ne devaient pas se situer trop près de la route et mettre les cyclistes en danger. Il faut 1,5 mètre d’éloignement de la voie publique.

Alain Carion (Pour l’avenir) s’interrogeait sur la pertinence du choix du site de Beloeil, rue de Mons. "On est proche du canal et il ne faudrait pas qu’à cet endroit les automobilistes soient distraits." Alicia Vandenabeele a répondu que des descentes avaient eu lieu sur le terrain pour que tout soit en ordre. Les cadres font 2,3 mètres sur 1 mètre 80. "Si jamais on voit que ça pose problème à un endroit, on les fera déplacer."

Une demande d’occupation a donc été transmise au SPW, qui a marqué son accord moyennant la réalisation d’une convention et le paiement d’une redevance annuelle indexée de 250 € par cadre, soit 1 000 €.