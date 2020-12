A Beloeil, l’octroi par le collège de chèques-cadeaux aux membres du personnel entraine des interrogations dans le chef d’Alain Carion (Pour l’avenir).

"Au sortir de la première vague, en mai, j’avais proposé en commission des finances de distribuer à tous les ménages ou même à tous les habitants de l’entité un chèque de 10 ou 15 € à échanger chez les commerçants locaux frappés par la crise, explique-t-il, s’exprimant au nom de son groupe. Cette proposition a été rejetée par l’échevin du commerce qui l’a considérée irréaliste et impossible à mettre en œuvre. Et pourtant, un petit cadeau pour tous aurait fait plaisir à nos concitoyens, aurait apporté des clients supplémentaires à nos commerçants et drainé du pouvoir d’achat vers le commerce local. Aujourd’hui, mes amis politiques et moi, nous nous réjouissons que le collège communal octroie un chèque de 15 € au personnel communal. Mais nous ne pouvons comprendre que ce qui est bon et réalisable pour les membres de l’administration communale ne l’est pas pour tous les habitants ! De plus, les chèques ne sont échangeables que chez les commerçants qui participent à l’opération commerce local en fête. Certains, durement touchés par la crise et parfois même encore fermés aujourd’hui, semblent oubliés. Par ailleurs, si je me réjouis que l’opération commerce local en fête que j’ai mise en place en 2011 se perpétue, je regrette que plusieurs commerçants de Beloeil ne disposent plus de billets de loterie depuis plus d’une semaine. A l’aide … monsieur l’échevin du commerce !"

Anthony Basilico (L’Essentiel), échevin en charge de l’économie locale, explique ce choix. "Un chèque de 15€ valable dans les commerces qui participent à l’action du commerce local a été octroyé au personnel communal ainsi qu’au personnel du CPAS, confirme-t-il d’abord. Après avoir étudié la situation, nous avons observé que certains commerces auraient reçu beaucoup de chèques et d’autres très peu. Ceci est confirmé par des commerçants d’autres communes que j’ai pu contacter. Nous avons préféré apporter une aide plus substantielle via le nouveau bureau de Beloeil à ceux qui sont les plus touchés. J’ai proposé de mettre à disposition du CPAS un local plus discret près de l’office du tourisme afin d’apporter un service compétent, à savoir une étude de la situation financière du demandeur. Quelques dossiers ont été ouverts... malheureusement."