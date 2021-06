Exclu du groupe L’Essentiel, qui a décidé également d’annuler tous ses mandats, dont celui de président de l’office de tourisme, Sébastien Arena peut tabler sur le soutien des commerçants de Beloeil ainsi que des citoyens.

Ainsi, depuis quelques jours, une pétition en faveur de son maintien en fonction circule dans le village. "Aussi bien les commerçants que les habitants soutiennent Sébastien Arena, assure ce signataire qui préfère conserver l’anonymat. Il y a déjà plus de 100 signatures et les gens sont en colère. Depuis son entrée en fonction, Sébastien avait montré toute son implication, que ce soit au niveau de la modernisation dans le fonctionnement de l’office de tourisme ou en matière de soutien aux commerçants."

A travers cette pétition, les signataires disent avoir appris avec stupéfaction l’éviction de Sébastien Arena. Une décision jugée disproportionnée et injuste. "Il avait toujours plein d’idées et demandait l’avis des commerçants. Il a mis pas mal de choses positives en place, souligne notre témoin. Beaucoup de gens ici à Beloeil savent très bien qu’il s’agit surtout dans cette affaire d’un conflit de personnes. Sébastien Arena commençait à prendre de l’ampleur à trois ans des prochaines élections et c’est la raison pour laquelle il se fait casser aujourd’hui, rien de plus. On va se priver de quelqu’un de compétent à cause de querelles politiques dans lesquelles nous ne voulons pas entrer. Les articles dans la presse qui lui sont reprochés, c’était juste un prétexte pour le virer."

Pour les signataires, c’est certain, il faut sauver le soldat Arena. Ils espèrent secrètement qu’il ne sera pas révoqué. C’est l’objet de la pétition. Mais ils ne doivent pas non plus se bercer d’illusions. La décision paraît irrévocable.

Certains observateurs de la vie politique de l’entité estiment que Sébastien Arena a voulu mettre la charrue avant les bœufs, qu’il a trop vite dévoilé ses cartes. Ils n’ont peut-être pas tort. Quoi qu’il en soit, l’intéressé retirera sans doute beaucoup d’enseignements de cette histoire et devrait rebondir, tôt ou tard. La roue tourne. Faites vos jeux…