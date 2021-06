L’équipe du foyer culturel de Beloeil se réjouit de pouvoir annoncer une programmation riche pour ce mois de juin, après 8 mois de fermeture !

Ce dimanche 13 juin se passera en famille (dès 6 ans) de 10h à 12h au centre culturel de Quevaucamps. À l’occasion de la fête des pères, l’équipe du foyer propose une matinée d’ateliers créatifs en famille suivi du spectacle Sacré Mômans de la Cie des Rotules effrénées. La journée se déroulera en extérieur pour maximum 4 groupes de 20 personnes. En cas d’intempéries, une solution de repli en intérieur est prévue.



Rendez-vous ensuite le vendredi 18 juin dès 18 h, toujours au centre culturel, avec Au temps pour moi ! (dès 10 ans). Afin de marquer le début des Fêtes de la musique, le foyer culturel, en collaboration avec la Fabrique de théâtre et Culture.Wapi, vous accueillera avec un concert gratuit des Off Beat Monkeys (JAZZ) à 18h45 sur la terrasse du centre culturel. S’en suivra à 20 h en intérieur, le spectacle Au temps pour moi ! de la Cie Kasanna. Initialement prévu en décembre 2020, le spectacle se penche sur la place de l’art lyrique dans la société d’aujourd’hui.



Le samedi 26 juin marquera la journée solidarité interculturelle dès 15h30 au centre culturel. "Nous proposons une journée riche en activités, en échanges et en interactions autour de la solidarité humaine", précise l’équipe.

La journée commencera par des ateliers de sensibilisation aux migrations par l’ASBL Transe-en-Danse. À 18 h aura lieu le concert d’Acapulcå (Funk Pop Rock) en extérieur. À 19h30, en intérieur, un spectacle de danse-théâtre marionnettes et chant multilingue sera proposé sur la problématique migratoire : WhoWeAre par l’ASBL Transe-en-danse.

Skarbone 14 en concert et appel aux dons

Enfin, la journée se terminera avec un concert de Skarbone 14 de 21h à 22h.

Dans le cadre de cette journée, la Plateforme Citoyenne groupe Wapi sera également présente pour poursuivre les échanges autour des migrations, de l’accueil et du soutien citoyen !

Un appel aux dons est également lancé : la Plateforme a spécialement besoin en ce moment de joggings taille S et M, de chaussures homme 40 à 44, de vestes d’été et de k-way, d’anciens smartphones, de GSM et d’écouteurs. Apportez-les le 26 pour participer à cette grande chaîne de solidarité citoyenne !

Pour toutes ces activités, les places sont limitées et les réservations sont indispensables via info@culture-beloeil.be ou 069 57 63 87.