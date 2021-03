L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Beloeil (ASPB) annonce la réouverture de sa librairie et du musée de la bonneterie à Quevaucamps pour la saison touristique à partir du samedi 3 avril. Les lieux seront accessibles samedi, lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h.

L’association rappelle aussi l’existence de ses publications Coup d’œil sur Belœil, au total 164 numéros que vous pouvez retrouver à la vente sur le site aspb.info

"Nos deux dernières productions vous feront découvrir la malterie de Belœil qui livre à plus de 2600 brasseurs dans 147 pays, l’hommage à un de nos plus grands résistants, Nandy Gennotte, la renaissance d’une touraille d’herboristerie à Quevaucamps et la pratique de la colombophilie, souligne l’ASPB. Dans notre numéro de mars, découvrez un ancien fleuron de notre entité, à savoir le marbre noir de Basècles, mais aussi l’évocation en picard du Ravitaillement (40-45) et le monde des insectes au hasard de promenades."