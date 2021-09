L’entité princière scintillera un peu plus pour les fêtes de fin d’année. Et pour cause puisque la Commune a décidé d’investir près de 30 000€ dans l’achat d’illuminations. "On a vraiment besoin de gaieté après plus d’un an et demi de crise sanitaire. Mais à l’heure des restrictions financières et des choix à opérer pour certains projets, il est sage d’agir en bon père de famille", soutient la conseillère indépendante Fanny Renco, qui a demandé si l’administration disposait d’un inventaire des décorations existantes. L’échevin des Travaux, Michel Dubois (Bel’Elan), lui a répondu par l’affirmative.

"Il s’agit surtout d’un rafraîchissement destiné à rendre les illuminations beaucoup plus plaisantes. En raison du gel, de mauvaises manipulations et d’un rangement pas toujours soigné, on a pu remarquer qu’une partie du stock avait pris un coup dans l’aile", explique M. Dubois. À cela, on peut ajouter l’usure du temps et, plus déplorable, l’un ou l’autre vols constatés à Ramegnies et Thumaide.