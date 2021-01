Le groupe EpiCURA mène actuellement plusieurs gros dossiers en matière d’infrastructures sur son site d’Ath. Mais pas seulement.

Ainsi, une polyclinique va voir le jour à Beloeil. "Nous avons acheté l’ex agence bancaire Belfius, en plein centre de Beloeil, rappelle François Burhin, directeur général d’EpiCURA. L’objectif est d’en faire une polyclinique. Nous avons reçu le permis d’urbanisme. Il y a lieu de réaliser plusieurs aménagements pour mettre le bâtiment aux normes en fonction de nos activités, notamment en mettant l’accent sur l’accessibilité aux PMR. Les travaux vont débuter et nous espérons pouvoir les achever dans quelques mois. Le but sera de développer les consultations sur ce site, avec également un appareil de radiographie pour augmenter l’offre dans la région. Beloeil se situe à mi-chemin entre Ath et le Borinage. Il faut savoir qu’au niveau de la population de Beloeil, un tiers des patients se rend à Ath, un tiers à Tournai et le dernier tiers dans le Borinage. Il est donc important que nous ayons une représentation sur place."

Toutes les activités de l’ancienne clinique de Beloeil seront transférées vers la nouvelle polyclinique. A ce sujet, les bâtiments de l’ancienne clinique sont à vendre. "Nous avons fait appel à des spécialistes pour vendre ce bâtiment puisqu’il est tout de même spécifique. Il pourrait servir à une collectivité, pour un projet différent d’une clinique, indique François Burhin. Evidemment, le transfert des activités restantes de la clinique vers la polyclinique ne se fera que quand les travaux d’aménagement de la nouvelle polyclinique seront achevés."